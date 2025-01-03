С начала новогодних каникул в Башкирии на ледовых горках пострадали 12 детей

В Башкирии озвучена статистика травматизма на детских ледовых горках. Как рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС, с 28 декабря 2024 года по 1 января 2025 года зарегистрировано 12 случаев травмирования детей.
Сотрудники ведомства призвали жителей Башкирии не пренебрегать техникой безопасности и быть осторожными при играх на горках.
Напомним, что в первый день 2025 года в Белорецке сотрясение мозга получил восьмилетний мальчик. Он скатился с тюбинга и врезался в столб.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.