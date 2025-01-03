В Самаре девочка отравилась угарным газом

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:12 (MSK+1) третьего января. После медицинского осмотра ребенка направили на амбулаторное лечение.
По данным МЧС, предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
В Самаре в многоквартирном доме на ул. Вятской, 11 угарным газом отравилась 10-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:12 (MSK+1) третьего января. После медицинского осмотра ребенка направили на амбулаторное лечение.
По данным МЧС, предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.