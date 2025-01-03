Число автомобилей, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

Сотрудники МЧС работают на месте ДТП в Казахстане. Видео © Telegram / 112 KZ.
«Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», — указано в сообщении.
В «Казавтожоле» отметили, что на месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и два трактора. В организации добавили, что одна полоса зачищена, а машины, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. В пресс-службе МЧС республики пояснили, что на место ДТП выехали группа спасателей и 16 единиц техники. Сотрудники ведомства спасли двух пострадавших, они госпитализированы. На дороге развернули пункты обогрева.
Ранее сообщалось, что около 40 машин попали в ДТП на трассе в Казахстане. Массовая авария произошла на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области. Причиной стала плохая видимость из-за метели.