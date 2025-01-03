Число автомобилей, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

В «Казавтожоле» отметили, что на месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и два трактора. В организации добавили, что одна полоса зачищена, а машины, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. В пресс-службе МЧС республики пояснили, что на место ДТП выехали группа спасателей и 16 единиц техники. Сотрудники ведомства спасли двух пострадавших, они госпитализированы. На дороге развернули пункты обогрева.