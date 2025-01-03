«Прилетел дрон»: ВСУ пытались атаковать дом, где находился губернатор Гладков

Он рассказал, что приехал в село Муром Шебекинского округа, чтобы осмотреть повреждения. Губернатора сопровождала семья, которой летом из-за обстрелов ВСУ пришлось оставить дом и магазин. Атака беспилотника произошла во время осмотра жилища пострадавших.
«На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия», — поделился подробностями Гладков.
В ходе поездки губернатор дал поручение местной администрации составить акты о частичном возмещении компенсации за повреждённое имущество. Было принято решение временно прикрыть дыры панелями, так как из-за опасности новых обстрелов делать полноценный ремонт пока невозможно. После получения федеральной поддержки пострадавшие получат выплаты и смогут восстановить разрушенные здания.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов. В результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги госпитализировали в тяжёлом состоянии.