Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прилетел дрон»: ВСУ пытались атаковать дом, где находился губернатор Гладков

Дом, в котором находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, попытался атаковать украинский беспилотник. Об этом сообщил сам глава региона в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Он рассказал, что приехал в село Муром Шебекинского округа, чтобы осмотреть повреждения. Губернатора сопровождала семья, которой летом из-за обстрелов ВСУ пришлось оставить дом и магазин. Атака беспилотника произошла во время осмотра жилища пострадавших.

«На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия», — поделился подробностями Гладков.

В ходе поездки губернатор дал поручение местной администрации составить акты о частичном возмещении компенсации за повреждённое имущество. Было принято решение временно прикрыть дыры панелями, так как из-за опасности новых обстрелов делать полноценный ремонт пока невозможно. После получения федеральной поддержки пострадавшие получат выплаты и смогут восстановить разрушенные здания.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов. В результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги госпитализировали в тяжёлом состоянии.