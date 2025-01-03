«Прилетел дрон»: ВСУ пытались атаковать дом, где находился губернатор Гладков

В ходе поездки губернатор дал поручение местной администрации составить акты о частичном возмещении компенсации за повреждённое имущество. Было принято решение временно прикрыть дыры панелями, так как из-за опасности новых обстрелов делать полноценный ремонт пока невозможно. После получения федеральной поддержки пострадавшие получат выплаты и смогут восстановить разрушенные здания.