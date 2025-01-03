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Задержанный в придорожной гостинице под Минском иностранец может сесть на 15 лет

В придорожной гостинице под Минском задержали иностранца, которому грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В придорожной гостинице под Минском задержали иностранца, которому грозит до 15 лет лишения свободы.

В придорожной гостинице под Минском сотрудники наркоконтроля Витебщины задержали 50-летнего гражданина соседней страны. Как проинформировали правоохранители, уже установлено, что он работал в одном из интернет-магазинов, специализировавшемся на реализации наркотиков.

Накануне фигурант, как уже установило следствие, привез в Беларусь с территории сопредельного государства крупную партию психотропного вещества. Планировалось, что в дальнейшем он разложит «товар» по тайникам в лесном массиве Минска для дальнейшей реализации другими курьерами.

Как сообщили в милиции, в чемодане мужчины находилось 3 килограмма особо опасного психотропного вещества. Фигурант задержан, в отношении него по статье за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что белорусские таможенники сказали, можно ли привезти из-за границы зимнюю резину (про все тонкости и нюансы — вот тут).