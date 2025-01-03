11 человек получили травмы во время массового ДТП в Акмолинской области

В пресс-службе Департамента полиции региона поделились кадрами ликвидации последствий ДТП на трассе «Астана — Петропавловск» и рассказали, что в настоящее время на участке дороги продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты «КазАвтоЖола».
«В целях разгрузки дорожного участка “Астана — Щучинск” спасатели МЧС Казахстана проводят демонтаж разделительного ограждения. Эта мера позволит значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь под сопровождением сотрудников полиции», — сообщили в МЧС РК.
По информации «КазАвтоЖола», из 95 транспортных средств, оказавшихся в ДТП, извлекли десять машин, еще 30 покинули место аварии своим ходом.
Напомним, 3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы «Астана — Петропавловск» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей.