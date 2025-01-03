11 человек получили травмы во время массового ДТП в Акмолинской области

В пресс-службе Департамента полиции региона поделились кадрами ликвидации последствий ДТП на трассе «Астана — Петропавловск» и рассказали, что в настоящее время на участке дороги продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты «КазАвтоЖола».