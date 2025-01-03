В центре Уфы из-за снега обрушилась конструкция

В Уфе на улице Карла Маркса обрушилась пешеходная конструкция. Об этом рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов в социальных сетях. Он уточнил, что объект уже не эксплуатировался и был закрыл для пешеходов.