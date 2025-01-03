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В центре Уфы из-за снега обрушилась конструкция

В Уфе снег обрушил конструкцию на улице Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Карла Маркса обрушилась пешеходная конструкция. Об этом рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов в социальных сетях. Он уточнил, что объект уже не эксплуатировался и был закрыл для пешеходов.

Причиной обрушения стал снег: конструкция не выдержала тяжелого веса. К счастью, в момент инцидента никто не пострадал.

— Ответственные сегодня уже приступили к демонтажу конструкции, после праздников подумают, как восстановить ее, — написал глава администрации.

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