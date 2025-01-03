Названа причина аварийного возвращения самолета рейса Волгоград-Екатеринбург

Детали авиапроисшествия сообщил сегодня telegram-канал Aviaincident.
Вечером 2 января 2025 года самолета Boeing 737−800 компании Nord Star вылетел из аэропорта Гумрак (Волгоград) в КОльцово (Екатеринбург). Однако через полчаса после взлета экипаж воздушного судна был вынужден экстренно прервать рейс из-за технической неисправности летного оборудования.
Во время выполнения рейса Boeing 737−800 сработала сигнализация, указывающая на проблему в силовой установке. После обнаружения неисправности экипаж принял решение о возврате в аэропорт отправления.
Самолет благополучно приземлился в Волгограде в 21:23, после чего его отбуксировали на стоянку. На борту находились 170 человек, из которых 164 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал, сообщили в авиакомпании NordStar.
После посадки специалисты приступили к выяснению причин срабатывания сигнализации и осмотру воздушного судна. На замену вылетевшему рейсу авиакомпания направила резервный самолет, который отправился в Екатеринбург ночью 3 января.
В пресс-службе NordStar уточнили, что неисправность была обнаружена на крейсерском эшелоне, что вынудило экипаж вернуться в Волгоград. Все пассажиры и экипаж получили необходимую помощь, а технические службы начали работу над устранением проблемы.