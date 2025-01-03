Заключенный тюрьмы на юге Франции захватил заложников

По их данным, в заложниках оказались минимум три медработника и один надзиратель. Источники также утверждают, что у заключенного имеются проблемы с психикой.
«Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие», — пишет издание.
В статье отмечается, что задействован спецназ Raid.
Тюрьма в Арле, введенная в эксплуатацию в 1990-х годах, предназначена для содержания 159 заключенных. В настоящее время в ней отбывает наказание 137 человек.
До этого в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.