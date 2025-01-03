В Анапе пьяная компания попыталась отобрать у волонтеров спасенных птиц

15 декабря «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.