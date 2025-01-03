Пенсионер умер после падения на гололеде в Петербурге

Пожилой житель Петербурга умер после того, как упал на гололеде. Несчастный случай произошел вечером 25 декабря. Тогда 77-летний мужчина поскользнулся и неудачно упал у дома 114 на Гражданском проспекте. После этого пенсионера доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, которые восемь дней боролись за жизнь горожанина, спасти его не удалось. Об этом пишет «Мойка78».
— Утром 2 января в больнице умер пациент, который поступил после падения на гололеде. У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавливанием, а также гематома и ушиб мягких тканей, — добавил источник.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что трое мужчин получили травмы после падения на гололеде в Северной столице. У двоих из них диагностировали переломы, а у последнего — ушиб.