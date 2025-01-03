Число пострадавших в массовом ДТП в Акмолинской области выросло до 20 человек

«Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребенок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии», — заключили в УОЗ.