В Приднестровье полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды

«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива. А ведь практически полная газификация республики — один из поводов для заслуженной гордости: мы стремились к 100%-ному охвату населения этим благом цивилизации. Но сегодня с благодарностью упоминаем тех, кто строил жилье с печным отоплением», — написал Красносельский в своем Telegram-канале.