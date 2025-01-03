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Пожар произошёл на предприятии под Воронежем из-за обломков БПЛА

На одном из предприятий в Воронежской области произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили», — написал он.

По словам Гусева, несколько вражеских дронов в пригороде Воронежа были подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. По предварительной информации, пострадавших при возгорании на предприятии нет.

Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах над городом. До этого сегодня в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области.