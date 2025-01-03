Сбитый над Белгородом дрон повредил остекление в нескольких квартирах

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, как украинские военные попытались атаковать беспилотником дом в Муроме, в котором он в этот момент находился. Вместе с главой региона в этот момент была семья, потерявшая летом дом и магазин, а также вооружённая охрана. Дрон нацелился для удара, когда губернатор осматривал жилище пострадавших. Сотрудники службы безопасности сбили беспилотник ВСУ из огнестрельного оружия.