Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива

«Ракетные силы йеменских вооружённых сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2” принадлежащую израильскому врагу электростанцию, которая находится к востоку от оккупированного Яффо [Тель-Авив]. Ракета точно поразила цель», — приводит телеканал Al Masirah слова Сарии.
Представитель вооружённых сил хуситов отметил, что подразделения мятежного движения также ударили беспилотником по военному объекту в районе Тель-Авива. При этом ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была выпущена с территории Йемена. В центральных и южных районах еврейского государства звучали сирены воздушной тревоги.
А ранее Life.ru сообщал, что хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, с помощью силы «Ансар Аллах» с помощью дрона уничтожили «критически важную цель израильского противника» в районе Тель-Авива.