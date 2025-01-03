Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива

Представитель вооружённых сил хуситов отметил, что подразделения мятежного движения также ударили беспилотником по военному объекту в районе Тель-Авива. При этом ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была выпущена с территории Йемена. В центральных и южных районах еврейского государства звучали сирены воздушной тревоги.