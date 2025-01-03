Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что толчок магнитудой 4,5 зафиксирован около 16:51 по местному времени (совпадает с московским). Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта Аланья.