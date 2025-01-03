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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

В провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4.5. Об этом сообщили власти страны, добавив, что эпицентр находился на курорте Аланья.

Источник: Life.ru

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что толчок магнитудой 4,5 зафиксирован около 16:51 по местному времени (совпадает с московским). Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта Аланья.

Власти провинции Анталья пояснили в соцсетях, что специалисты оценивают ущерб. В настоящее время не сообщается о пострадавших или разрушениях.

А ранее Life.ru сообщал, что в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 километров, а интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5−6 баллов.