Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что толчок магнитудой 4,5 зафиксирован около 16:51 по местному времени (совпадает с московским). Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта Аланья.
Власти провинции Анталья пояснили в соцсетях, что специалисты оценивают ущерб. В настоящее время не сообщается о пострадавших или разрушениях.
А ранее Life.ru сообщал, что в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 километров, а интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5−6 баллов.