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В Махачкале в котельной произошёл взрыв газа

В пятницу, 3 января, 11 пятиэтажек в Махачкале остались без отопления и горячей воды из-за взрыва в котельной. Также известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Источник: Life.ru

«По системе “112” поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева, 204 “а”, — отмечается в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадала 67-летняя женщина. О её состоянии ничего не сообщается. Несмотря на взрыв, разрушений жилых зданий не зафиксировано.

Ранее Life.ru писал о взрыве газового баллона в жилом доме в Сочи. Первый этаж здания оказался полностью разрушен. Серьёзные ожоги 40% тела получил 36-летний мужчина, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.