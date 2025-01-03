В Махачкале в котельной произошёл взрыв газа

«По системе “112” поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем здании котельной во дворе многоквартирного жилого дома в городе Махачкале по улице М. Гаджиева, 204 “а”, — отмечается в сообщении ведомства.
В результате происшествия пострадала 67-летняя женщина. О её состоянии ничего не сообщается. Несмотря на взрыв, разрушений жилых зданий не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал о взрыве газового баллона в жилом доме в Сочи. Первый этаж здания оказался полностью разрушен. Серьёзные ожоги 40% тела получил 36-летний мужчина, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.