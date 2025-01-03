Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников

Ранее источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники четырех медработников и тюремного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного «наблюдаются проблемы с психикой». Телеканал CNews сообщил, что один медработник из числа пяти заложников был освобожден заключенным.