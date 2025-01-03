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Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заключенный, удерживавший пятерых заложников в тюрьме города Арль на юге Франции, задержан, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

Ранее источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники четырех медработников и тюремного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного «наблюдаются проблемы с психикой». Телеканал CNews сообщил, что один медработник из числа пяти заложников был освобожден заключенным.

«Взявший людей в заложники в центральной тюрьме Арля был задержан, пострадавших нет», — написал Дарманен.

Министр также поблагодарил сотрудников безопасности тюрьмы и участвовавший в операции спецназ RAID.

Издание Depeche со ссылкой на префектуру полиции сообщило, что заключенный добровольно сдался властям.