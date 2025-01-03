МГТУ и Минобороны планируют заключить мировое соглашение

В 2024 году Минобороны уже подавало иск к МГТУ в размере 413,4 тыс. руб. в связи с просрочкой исполнения обязательств по госконтракту. Договоренность предполагала поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Тогда суд иск военного ведомства удовлетворил. Еще один иск к университету Минобороны подало 26 декабря 2024 года. Сумма по иску составляет 82 млн руб., суть требований не раскрывается.