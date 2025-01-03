Петербуржец поскользнулся на льду и умер

Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде 1 января умер адвокат из Иркутской области. Мужчина прилетел на отдых в Паттайю с супругой и в первый день нового года решил сходить в хаммам. По дороге он выпил немного спиртного. Уже в бане его состояние резко ухудшилось. Рядом оказался турист из Британии, который пытался откачать пострадавшего, но его попытки были тщетны.