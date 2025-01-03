В Башкирии потребовали наказать водителя джипа, возившего за собой табун лошадей

Со слов местных жителей, на улицах Стерлитамака каждый день можно увидеть «мицубиси», за которым бегут четыре лошади, включая совсем маленьких пони. Эти животные принадлежат конноспортивному клубу «Барселона». Такое явление наблюдается уже несколько лет: лошадей возят по городу к различным местам, где за 300 рублей желающие могут прокатиться на них.