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В Башкирии в глаз 11-летней школьницы попала петарда

Фрагмент петарды срикошетил в глаз 11-летней девочки из Нефтекамска.

Источник: Комсомольская правда

На больничной койке в Уфе оказалась 11-летняя девочка. У нее диагностировали серьезную травму глаза, которую она получила на новогодних праздниках: в лицо школьницы прилетел фрагмент петарды.

Как рассказали в правительстве Башкирии на внеочередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, девочку прооперировали в Уфе в НИИ глазных болезней.

Всего за первые дни января пострадали 18 детей, большинство из них травмировались во время катания с тюбингом.

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