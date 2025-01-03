В Башкирии в глаз 11-летней школьницы попала петарда

На больничной койке в Уфе оказалась 11-летняя девочка. У нее диагностировали серьезную травму глаза, которую она получила на новогодних праздниках: в лицо школьницы прилетел фрагмент петарды.
Как рассказали в правительстве Башкирии на внеочередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, девочку прооперировали в Уфе в НИИ глазных болезней.
Всего за первые дни января пострадали 18 детей, большинство из них травмировались во время катания с тюбингом.
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