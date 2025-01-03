Житель курской деревни погиб в результате атаки беспилотника ВСУ

«В результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме “Рыльская”. Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шёл по дороге», — написал он в телеграм-канале.
Врио главы региона напомнил, что нахождение в «серой зоне» курского приграничья, куда также входит деревня Обеста, пока ещё влечет прямую угрозу для жизни и здоровья мирных жителей. Хинштейн призвал курян набраться терпения и не подвергать опасности себя и близких.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ из миномётов обстреляли село в Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель.