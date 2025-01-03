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Два человека пострадали при столкновении фургона и автобуса в центре Москвы

Два человека получили травмы в пятницу, 3 января, в результате столкновения фургона и автобуса в Театральном проезде в центре Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Пострадали люди, которые находились в салоне фургона. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, передает агентство «Москва».

Авария с участием автомобиля с номерами посольства Таджикистана 10 декабря произошла в центре Москвы. В районе Арбатской площади столкнулись машины Skoda и Toyota, вторая из которых была со специальными номерами.

5 декабря автобус врезался в легковой автомобиль на Боровском шоссе в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Водитель иномарки начал тормозить на 77-м километре МКАД, но не справился с управлением и легковушку занесло. В результате автомобиль попал в ДТП.