Конькобежец утонул, провалившись под лед на Байкале

Инцидент произошел примерно в 400 метрах от берега. Проезжавшие мимо на воздушной подушке очевидцы помогли 62-мужчине выбраться из воды. Второго спортсмена спасти не удалось. Сотрудники ведомства с помощью камеры обследовали место трагедии, но так и не смогли найти его тело.