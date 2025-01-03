Конькобежец утонул, провалившись под лед на Байкале

Инцидент произошел примерно в 400 метрах от берега. Проезжавшие мимо на воздушной подушке очевидцы помогли 62-мужчине выбраться из воды. Второго спортсмена спасти не удалось. Сотрудники ведомства с помощью камеры обследовали место трагедии, но так и не смогли найти его тело.
— Глубина в месте провала — 40 метров, толщина льда — пять сантиметров, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Женщина вышла на лед Гольяновского пруда, решив перебраться на противоположную сторону. Москвичка провалилась под воду, после чего скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.