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Конькобежец утонул, провалившись под лед на Байкале

Двое конькобежцев провалились под лед в проливе Ольхонские Ворота на озере Байкал. Об этом в пятницу, 3 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел примерно в 400 метрах от берега. Проезжавшие мимо на воздушной подушке очевидцы помогли 62-мужчине выбраться из воды. Второго спортсмена спасти не удалось. Сотрудники ведомства с помощью камеры обследовали место трагедии, но так и не смогли найти его тело.

— Глубина в месте провала — 40 метров, толщина льда — пять сантиметров, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Женщина вышла на лед Гольяновского пруда, решив перебраться на противоположную сторону. Москвичка провалилась под воду, после чего скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

несчастный случай