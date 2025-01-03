Голый житель Башкирии вплавь пересек реку Уфу в январе

В Башкирии житель посёлка Верхнекировский Нуримановского района переплыл реку Уфу. Его заметили очевидцы и подумали, что сельчанин тонет. Как рассказали свидетели, он был без одежды в холодную январскую погоду.
Когда сотрудники республиканского госкомитета по ЧС прибыли на место, экстремал уже добрался до противоположного берега. Мужчина сильно замерз и дрожал, в таком состоянии его передали медикам.
Неизвестно, почему житель Башкирии решился переплыть реку зимой.
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