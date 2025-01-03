В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны

"Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2024 году уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 152-мм, найденных на территории Калининградской области. Всего в течение 2024 года специалисты более 500 раз выезжали на проведение работ по разминированию.