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В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны

Инженеры Балтийского флота обезвредили 30 тысяч единиц боеприпасов времен войны.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 3 янв — РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2024 году уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 152-мм, найденных на территории Калининградской области. Всего в течение 2024 года специалисты более 500 раз выезжали на проведение работ по разминированию.

Подавляющее большинство из них — боеприпасы, поднятые водолазами МЧС России с затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", — говорится в сообщении пресс-службы БФ.

Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек, уточнили на БФ.

«Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей», — отметили на флоте.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.

МЧС