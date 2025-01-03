В центре Москвы электробус столкнулся с грузовиком

Hyundai Porter и электробус М2 столкнулись напротив дома № 5 с1 в Театральном проезде. По предварительным данным, пострадали два человека, пассажиров общественного транспорта среди них нет.
Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Электробус и грузовик столкнулись в центре Москвы вечером в пятницу, сообщил «РГ» информированный источник.
Hyundai Porter и электробус М2 столкнулись напротив дома № 5 с1 в Театральном проезде. По предварительным данным, пострадали два человека, пассажиров общественного транспорта среди них нет.
Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.