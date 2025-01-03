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Сбой систем полиции ФРГ устранили

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции ФРГ устранен; обслуживание в аэропортах страны возвращается в обычный режим. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на управление федеральной полиции в Санкт-Августине (земля Северный Рейн — Вестфалия).

Источник: Reuters

«Обслуживание снова может осуществляться в привычном режиме», — заявил представитель ведомства. По информации газеты, причиной возникновения проблем стал технический сбой информационной системы Федерального ведомства по уголовным делам.

Ранее в пятницу примерно на четыре часа вышли из строя компьютерные системы федеральной полиции, которая, помимо прочего, в ФРГ отвечает за безопасность аэропортов. В результате в воздушных гаванях по всей стране образовались длинные очереди, многим пассажирам пришлось оставаться в самолетах. Людям, прибывшим из стран, не входящих в Шенгенскую зону, из-за сбоя невозможно было пройти контроль и попасть в Германию.