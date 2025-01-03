Сбой систем полиции ФРГ устранили

Ранее в пятницу примерно на четыре часа вышли из строя компьютерные системы федеральной полиции, которая, помимо прочего, в ФРГ отвечает за безопасность аэропортов. В результате в воздушных гаванях по всей стране образовались длинные очереди, многим пассажирам пришлось оставаться в самолетах. Людям, прибывшим из стран, не входящих в Шенгенскую зону, из-за сбоя невозможно было пройти контроль и попасть в Германию.