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Life.ru узнал личность Деда Мороза, застрелившего владельца магазина в Чувашии

Дедом Морозом, который застрелил владельца магазина в Чувашии, оказался 71-летний бизнесмен и владелец местного ТЦ. Об этом сообщает SHOT.

Кадры задержания подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии. Видео © Telegram / Росгвардия.

По информации телеграм-канала, хозяина магазина из Канаша убил Валерий А. — хозяин одного из местных торговых центров. Мотивом стал долг 44-летнего предпринимателя. Злоумышленника задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашем. Известно, что он является видным бизнесменом, с которым работает целый ряд городских предпринимателей.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что инцидент произошёл накануне. Спустя несколько часов после происшествия нападавший был задержан. В ходе допроса он признался, что надел костюм Деда Мороза для маскировки.