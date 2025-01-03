Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аргентине задержали обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Аргентины задержали официанта Брайана Пайса, обвиняемого в продаже наркотиков солисту группы One Direction Лиаму Пейну, который погиб, упав с балкона отеля в Буэнос-Айресе в октябре 2024 года. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.

Источник: Reuters

Ранее суд постановил взять под стражу Пайса и сотрудника отеля, в котором жил Пейн, как обвиняемых в снабжении погибшего певца наркотиками. По данным Infobae, задержание второго подозреваемого должно состояться в ближайшее время.

По версии следствия, Пайс доставил Пейну кокаин в день его смерти, а также снабжал его наркотиками до этого.

31-летний Пейн был обнаружен мертвым 16 октября в отеле в Буэнос-Айресе. Как сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти, прибывшие на место врачи обнаружили музыканта без признаков жизни с травмами, полученными в результате падения с высоты. Перед гибелью Пейна управляющий отеля звонил по телефону экстренной службы, чтобы сообщить о постояльце, который находится в состоянии наркотического опьянения и ведет себя агрессивно.

В деле о гибели музыканта есть пять обвиняемых. Трем из них, двум сотрудникам отеля и представителю певца, вменяется непредумышленное убийство. По версии следствия, они не предприняли действий, чтобы спасти Пейна, зная, что он находится в уязвимом состоянии.

Англо-ирландская группа One Direction, основанная в 2010 году, получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night, который возглавил мировые чарты. В 2016 она приостановила свою деятельность.