В Аргентине задержали обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction

Ранее суд постановил взять под стражу Пайса и сотрудника отеля, в котором жил Пейн, как обвиняемых в снабжении погибшего певца наркотиками. По данным Infobae, задержание второго подозреваемого должно состояться в ближайшее время.
По версии следствия, Пайс доставил Пейну кокаин в день его смерти, а также снабжал его наркотиками до этого.
31-летний Пейн был обнаружен мертвым 16 октября в отеле в Буэнос-Айресе. Как сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти, прибывшие на место врачи обнаружили музыканта без признаков жизни с травмами, полученными в результате падения с высоты. Перед гибелью Пейна управляющий отеля звонил по телефону экстренной службы, чтобы сообщить о постояльце, который находится в состоянии наркотического опьянения и ведет себя агрессивно.
В деле о гибели музыканта есть пять обвиняемых. Трем из них, двум сотрудникам отеля и представителю певца, вменяется непредумышленное убийство. По версии следствия, они не предприняли действий, чтобы спасти Пейна, зная, что он находится в уязвимом состоянии.
Англо-ирландская группа One Direction, основанная в 2010 году, получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night, который возглавил мировые чарты. В 2016 она приостановила свою деятельность.