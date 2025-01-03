В Аргентине задержали обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction

31-летний Пейн был обнаружен мертвым 16 октября в отеле в Буэнос-Айресе. Как сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти, прибывшие на место врачи обнаружили музыканта без признаков жизни с травмами, полученными в результате падения с высоты. Перед гибелью Пейна управляющий отеля звонил по телефону экстренной службы, чтобы сообщить о постояльце, который находится в состоянии наркотического опьянения и ведет себя агрессивно.