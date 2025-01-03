В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

«Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период — более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке “Сказка”, сегодня определили еще один — на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения — они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость — оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к “Сказке”, — написала Павленко в Telegram-канале.