В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

«Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период — более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке “Сказка”, сегодня определили еще один — на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения — они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость — оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к “Сказке”, — написала Павленко в Telegram-канале.
Всю информацию по сбору, транспортировке и оказанию помощи птицам в Ялте собирают через ЕДДС. Пляжные территории мониторят волонтеры, в поселках к работе подключены территориальные органы власти. Хранение и утилизация погибших птиц организованы в ГБУ «Ялтинский ветеринарный центр», сообщила она. В ЕДДС Ялты можно дозвониться по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383.
В Алуште место передержки для пострадавших пернатых организовано на базе Алуштинского филиала ГКУ РК «Крым-Спас» по адресу: г. Алушта, ул. Парковая, д. 6а/6б, сообщила в свою очередь в Telegram-канале глава города Галина Огнева. О находке пострадавшей птицы можно сообщить в ЕДДС Алушты по телефонам +79787107112 или 112.