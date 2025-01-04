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В Ленобласти женщина сломала семь ребер, катаясь на ватрушке

На больничной койке оказалась жительница Ленобласти после зимних развлечений во второй день нового года. По предварительной информации, в Сланцевском районе она неудачно покаталась на ватрушке, привязанной к квадроциклу.

Скорую вызвали в деревню Бор накануне в восьмом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 3 января. Звонившая сообщила, что помощь требуется женщине, которая врезалась в дерево во время катания на ватрушке, привязанной к квадроциклу.

47-летнюю пострадавшую увезли в больницу. По предварительным данным, у нее переломы семи ребер и ушиб почки.

Тюбинг — одна из самых травмоопасных зимних забав. Ватрушки быстро разгоняются до 60 км/ч, управлять ими невозможно. В областном Следственном комитете еще в середине декабря призывали соблюдать правила безопасности и не кататься в непредназначенных для этого местах.

В Ленобласти уже обращались к медикам пострадавшие во время катания. Так, в больницу попала девушка из Луги, ватрушка которой была привязана к машине. В Красноярске аналогичное развлечение привело к смерти.

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