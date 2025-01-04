В Ленобласти женщина сломала семь ребер, катаясь на ватрушке

Скорую вызвали в деревню Бор накануне в восьмом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 3 января. Звонившая сообщила, что помощь требуется женщине, которая врезалась в дерево во время катания на ватрушке, привязанной к квадроциклу.
47-летнюю пострадавшую увезли в больницу. По предварительным данным, у нее переломы семи ребер и ушиб почки.
Тюбинг — одна из самых травмоопасных зимних забав. Ватрушки быстро разгоняются до 60 км/ч, управлять ими невозможно. В областном Следственном комитете еще в середине декабря призывали соблюдать правила безопасности и не кататься в непредназначенных для этого местах.
В Ленобласти уже обращались к медикам пострадавшие во время катания. Так, в больницу попала девушка из Луги, ватрушка которой была привязана к машине. В Красноярске аналогичное развлечение привело к смерти.