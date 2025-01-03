Конькобежец погиб, провалившись под лёд на озере Байкал

Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось. Сотрудники МЧС обследовали место трагедии при помощи подводной камеры на вездеходе. К сожалению, тела 70-летнего мужчины не нашли. По данным ведомства, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда — пять сантиметров.