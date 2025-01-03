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Конькобежец погиб, провалившись под лёд на озере Байкал

В Иркутской области два конькобежца провалились под лёд на озере Байкал. Один из них утонул, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели вытащили мужчину, который провалился под лёд на озере Байкал. Видео © Telegram / МЧС России.

«Конькобежцы провалились под лёд на озере Байкал. В проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега, два человека провалились под лёд», — указано в сообщении.

Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось. Сотрудники МЧС обследовали место трагедии при помощи подводной камеры на вездеходе. К сожалению, тела 70-летнего мужчины не нашли. По данным ведомства, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда — пять сантиметров.

А ранее Life.ru писал, что на Байкале в Иркутской области внедорожник провалился под лёд Мухорского залива. Водитель транспортного средства не выжил.