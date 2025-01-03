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На побережье Кубани собрали 86 тысяч тонн замазученного грунта

На Кубани с побережья после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязнённого грунта. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Команды муниципалитетов края, волонтёры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кондратьев подчеркнул, что за последние сутки было собрано восемь тысяч тонн загрязнённого грунта. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском специалисты вывезли в общей сложности свыше 51 тысячи тонн земли.

Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся. Сегодня стало известно, что пятно мазута добралось до Севастополя.