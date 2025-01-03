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На Алтае на участке Чуйского тракта ограничили движение транспорта

БАРНАУЛ, 3 января. /ТАСС/. Движение на участке трассы Р-256 «Чуйский тракт» ограничено для всех видов транспорта в Алтайском крае в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Р-256 “Чуйский тракт” на участке от ресторанно-гостиничного комплекса “Облепиха” Первомайского района до города Бийска (с 213-го км по 345-й км)», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе ночью 4 января ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные, метели, усиление ветра с порывами до 25 м/с. Температура ночью опустится до минус 5 градусов.