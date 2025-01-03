На Алтае на участке Чуйского тракта ограничили движение транспорта

«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Р-256 “Чуйский тракт” на участке от ресторанно-гостиничного комплекса “Облепиха” Первомайского района до города Бийска (с 213-го км по 345-й км)», — говорится в сообщении.