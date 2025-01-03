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В Махачкале без тепла и воды остались 11 домов

МАХАЧКАЛА, 3 января. /ТАСС/. Жители 11 многоквартирных домов в Махачкале остались без тепла и воды из-за взрыва в котельной. Прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: AP 2024

«По предварительным данным, 3 января произошел хлопок газовоздушной смеси в здании котельной, расположенном по ул. М. Гаджиева в Махачкале. Котельная принадлежит Единому оператору по водоснабжению и водоотведению и обслуживает 11 многоквартирных домов. Подача воды и газа на объект в настоящее время прекращена. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в прокуратуре.

Ведомство поставило на контроль ход и результаты работ по обеспечению теплоснабжения, а также соблюдение прав граждан на получение коммунальных услуг.

ЖКХ