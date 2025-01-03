В Махачкале без тепла и воды остались 11 домов

«По предварительным данным, 3 января произошел хлопок газовоздушной смеси в здании котельной, расположенном по ул. М. Гаджиева в Махачкале. Котельная принадлежит Единому оператору по водоснабжению и водоотведению и обслуживает 11 многоквартирных домов. Подача воды и газа на объект в настоящее время прекращена. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в прокуратуре.