В КБР загорелась сухая трава на площади 700 кв. м

«Поступило сообщение о том, что в окрестностях города Тырныауза произошел пожар на склоне горы. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая трава на склоне. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 кв. м», — говорится в сообщении.
К тушению привлечены силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 16 человек и 4 единиц техники, сложность вызвана труднодоступностью для подъезда техники.
«Предположительно, причина возгорания — бытовая, неосторожное обращение с огнем. Ситуация на контроле. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил в Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.