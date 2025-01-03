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В КБР загорелась сухая трава на площади 700 кв. м

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание сухой травы на склоне горы Тотур-Баши в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР). Площадь возгорания составляет 700 кв. м, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

«Поступило сообщение о том, что в окрестностях города Тырныауза произошел пожар на склоне горы. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая трава на склоне. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 кв. м», — говорится в сообщении.

К тушению привлечены силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 16 человек и 4 единиц техники, сложность вызвана труднодоступностью для подъезда техники.

«Предположительно, причина возгорания — бытовая, неосторожное обращение с огнем. Ситуация на контроле. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил в Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

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