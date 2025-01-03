В КБР загорелась сухая трава на площади 700 кв. м

«Поступило сообщение о том, что в окрестностях города Тырныауза произошел пожар на склоне горы. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая трава на склоне. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 кв. м», — говорится в сообщении.