В Калининграде 17-летний юноша выстрелил в ровесника из пистолета

Стрельба произошла в кафе на улице Сержанта Колоскова. В заведении конфликтовали двое 17-летних парней, один из которых выстрелил из пневматического пистолета, ранив оппонента в щёку. К счастью, сработала кнопка тревожной сигнализации, которую нажала администратор заведения. Сотрудники Росгвардии прибыли на место произошедшего и задержали нарушителя.