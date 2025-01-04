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В Калининграде 17-летний юноша выстрелил в ровесника из пистолета

Нарушителя задержали росгвардейцы.

В Калининграде 17-летний юноша выстрелил в ровесника из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Калининградской области в пятницу, 3 января.

Стрельба произошла в кафе на улице Сержанта Колоскова. В заведении конфликтовали двое 17-летних парней, один из которых выстрелил из пневматического пистолета, ранив оппонента в щёку. К счастью, сработала кнопка тревожной сигнализации, которую нажала администратор заведения. Сотрудники Росгвардии прибыли на место произошедшего и задержали нарушителя.

Пострадавшего доставили в больницу, а стрелка передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.