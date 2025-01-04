В Калининграде 17-летний юноша выстрелил в ровесника из пистолета

В Калининграде 17-летний юноша выстрелил в ровесника из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Калининградской области в пятницу, 3 января.
Стрельба произошла в кафе на улице Сержанта Колоскова. В заведении конфликтовали двое 17-летних парней, один из которых выстрелил из пневматического пистолета, ранив оппонента в щёку. К счастью, сработала кнопка тревожной сигнализации, которую нажала администратор заведения. Сотрудники Росгвардии прибыли на место произошедшего и задержали нарушителя.
Пострадавшего доставили в больницу, а стрелка передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.