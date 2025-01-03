В Волгоградской области восстановят водоснабжение после аварии на водоводе

«Вот таким образом мы живем. Кран я открыла, воды у нас нет. И вот так с 28 декабря», — рассказала местная жительница.
Авария на водоводе Филино — Котово произошла 28 декабря. При ликвидации прорыва была обнаружена еще одна утечка на старом участке водовода, который находится в 30 км от города Котово. Как сообщал Кузьмин в своем Telegram-канале, с 29 декабря в городе было отключено центральное водоснабжение.
«По данным на 20:00 3 января давление [в системе водоснабжения] уже 1,9 бар и оно продолжает расти. Процесс может идти медленнее из-за массового слива воды, поэтому рекомендуется не набирать её с запасом. Постепенно вода появится у всех котовчан», — сообщил Кузьмин.
На данный момент в городе продолжаются восстановительные работы. Как уточнили на едином портале ЖКХ администрации Котова и Котовского района, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о выделении средств на проектирование нового этапа водовода в Котовском районе.
Для местных жителей был организован подвоз технической и питьевой воды, в помощи пожилым людям и ветеранам задействованы волонтеры. Кроме того, жителям сделают перерасчет платы за водоснабжение в связи с продолжительным отключением воды.
В 2023 году сообщалось, что Волгоградская область получит из федерального Фонда развития территорий 2,06 млрд рублей на мероприятия региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Программа рассчитана на два года.
До этого, в ноябре 2022 года, стало известно, что изношенный водопровод отремонтируют в Котово за 19 млн рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить земляные работы, разработку грунта, устройство песчаного основания для труб, промывку трубопроводов с дезинфекцией, укладку труб и другие работы. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.