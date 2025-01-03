В Волгоградской области восстановят водоснабжение после аварии на водоводе

До этого, в ноябре 2022 года, стало известно, что изношенный водопровод отремонтируют в Котово за 19 млн рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить земляные работы, разработку грунта, устройство песчаного основания для труб, промывку трубопроводов с дезинфекцией, укладку труб и другие работы. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.