На границе России и Польши выстроились длинные очереди машин

В пресс-службе Федеральной таможенной службы сообщили, что в направлении выезда из РФ образовалась очередь из 30−40 легковых машин перед пунктом пропуска «Мамоново-2».
По данным ведомства, пост функционирует в обычном режиме, однако для ускорения процесса пересечения границы было решено увеличить количество сотрудников таможни вдвое.
Кроме того, на пункте пропуска остаются еще 60 автомобилей, которые уже прошли оформление у российских пограничников, но не были приняты польской стороной, написали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.
В декабре 2024 года на автомобильном пункте пропуска Сырым, расположенном на границе Казахстана и России, образовалась огромная пробка из грузовых машин из-за ухудшения погоды.
7 декабря исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что движение большегрузного транспорта с мандаринами через границу между Абхазией и Россией возобновилось. Ранее сообщалось, что на абхазской стороне границы образовалась очередь более чем из 40 грузовиков, ожидающих пропуска на территорию РФ.