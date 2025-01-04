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На границе России и Польши выстроились длинные очереди машин

На границе России и Польши в Калининградской области наблюдается значительное скопление автомобилей.

Источник: Willian Cittadin/CC0

В пресс-службе Федеральной таможенной службы сообщили, что в направлении выезда из РФ образовалась очередь из 30−40 легковых машин перед пунктом пропуска «Мамоново-2».

По данным ведомства, пост функционирует в обычном режиме, однако для ускорения процесса пересечения границы было решено увеличить количество сотрудников таможни вдвое.

Кроме того, на пункте пропуска остаются еще 60 автомобилей, которые уже прошли оформление у российских пограничников, но не были приняты польской стороной, написали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

В декабре 2024 года на автомобильном пункте пропуска Сырым, расположенном на границе Казахстана и России, образовалась огромная пробка из грузовых машин из-за ухудшения погоды.

7 декабря исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что движение большегрузного транспорта с мандаринами через границу между Абхазией и Россией возобновилось. Ранее сообщалось, что на абхазской стороне границы образовалась очередь более чем из 40 грузовиков, ожидающих пропуска на территорию РФ.

таможня