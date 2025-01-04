Nippon Steel может подать в суд на правительство США

Японский концерн Nippon Steel намерен подать в суд на правительство США после того, как президент Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel. Об этом сообщает газета Nikkei.
Байден принял решение заблокировать сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Согласно информации Nikkei, Nippon Steel будет оспаривать это решение в суде, сосредоточив внимание на обзоре комитета по иностранным инвестициям США, который стал основой для решения президента.
В совместном заявлении Nippon Steel и U.S. Steel говорится, что в постановлении Байдена отсутствуют «убедительные доказательства» наличия угрозы национальной безопасности, и они назвали это решение «политическим».
Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести новую серию экспортных ограничений против китайских компаний, которая может затронуть до 200 производителей чипов.