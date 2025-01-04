Мощный пожар охватил гору в Кабардино-Балкарии

Пожар на склоне горы в КБР. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии.
«Сегодня, около 20:30 от оперативных служб поступила информация о том, что в Тырныаузе, на одном из близлежащих склонов, в районе стадиона “Баксан” загорелась сухая трава», — написал Коков в своём телеграм-канале.
По его словам, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС работают над локализацией и ликвидацией пожара. Уже потушено более 300 метров фронта горения, отметили в ведомстве.
«Всего от МЧС России привлечено 26 человек и 6 единиц техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Также там уточнили, что тушение осложняется крутизной склона, труднодоступностью и тёмным временем суток.
Ранее пожар произошёл на предприятии под Воронежем. Причиной стала атака украинского БПЛА.