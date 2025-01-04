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В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

Сирены в Киеве были включены в 00:01 мск.
Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы», — рассказали журналисты.

В городе звучала воздушная тревога. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Отметим, что, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве были включены в 00:01 мск.

Накануне днём в Киевской области прозвучала серия взрывов. Утром взрывы прогремели в Киеве.

Кроме того, 1 января в украинской столице прогремели две серии взрывов. Национальный банк Украины сообщал о повреждениях одного из своих строений. На крыше одного из корпусов банка в Печерском районе возник пожар.

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что в результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Рады.