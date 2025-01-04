В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве были слышны взрывы», — рассказали журналисты.
В городе звучала воздушная тревога. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Отметим, что, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве были включены в 00:01 мск.
Накануне днём в Киевской области прозвучала серия взрывов. Утром взрывы прогремели в Киеве.
Кроме того, 1 января в украинской столице прогремели две серии взрывов. Национальный банк Украины сообщал о повреждениях одного из своих строений. На крыше одного из корпусов банка в Печерском районе возник пожар.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что в результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Рады.