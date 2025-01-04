В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Прохоровским районом сработала система ПВО, и были сбиты несколько воздушных целей. В результате произошедшего в селе Прелестное один мужчина получил осколочное ранение ноги.
Также сообщалось, что мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Кирилловка Климовского района Брянской области. Он скончался от травм в результате минометного обстрела со стороны ВСУ.