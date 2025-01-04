Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге

«3 января в 20:26 поступило сообщение о пожаре В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что горение было полностью ликвидировано. Его площадь составила 3 кв. м. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.
Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в результате пожара в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина. Отмечается, что пожар был ликвидирован 15 сотрудниками и тремя единицами техники. Пострадавшая женщина была госпитализирована.