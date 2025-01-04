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Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге

В результате пожара на балконе квартиры в центре Санкт-Петербурга пострадал один человек. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«3 января в 20:26 поступило сообщение о пожаре В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что горение было полностью ликвидировано. Его площадь составила 3 кв. м. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.

Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в результате пожара в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина. Отмечается, что пожар был ликвидирован 15 сотрудниками и тремя единицами техники. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

пожары
МЧС