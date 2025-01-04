Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в результате пожара в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина. Отмечается, что пожар был ликвидирован 15 сотрудниками и тремя единицами техники. Пострадавшая женщина была госпитализирована.