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Анохин: в Смоленской области пресекли атаку беспилотников ВСУ

Дроны были сбиты в Сафоновском и Ершичском районах.
Источник: Аргументы и факты

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пресечена в Смоленской области, проинформировал глава региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Дроны были сбиты в Сафоновском и Ершичском районах.

«На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака два БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.

Ранее Анохин заявил, что в Смоленске пресекли атаку трёх беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что над территорией региона был обнаружен и ликвидирован реактивный беспилотник самолётного типа.