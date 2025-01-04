Анохин: в Смоленской области пресекли атаку беспилотников ВСУ

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пресечена в Смоленской области, проинформировал глава региона Василий Анохин.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Дроны были сбиты в Сафоновском и Ершичском районах.
«На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака два БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.
Ранее Анохин заявил, что в Смоленске пресекли атаку трёх беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что над территорией региона был обнаружен и ликвидирован реактивный беспилотник самолётного типа.