В Пулково вводили ограничения на полеты

По его данным, ограничения действовали в период с 23:43 до 00:48, после чего авиаузел заработал в штатном режиме.
Информации о причинах ограничений не приводится.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в петербургском аэропорту Пулково в ночь с 3 на 4 января. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источники.
По его данным, ограничения действовали в период с 23:43 до 00:48, после чего авиаузел заработал в штатном режиме.
Информации о причинах ограничений не приводится.