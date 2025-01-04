Два украинских дрона попытались атаковать Смоленскую область

«Уважаемые смоляне! На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака двух БПЛА ВСУ», — написал Анохин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет. В случае обнаружения упавшего БПЛА губернатор призвал жителей немедленно сообщать о нём по номеру 112.
Ранее в Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский реактивный беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.